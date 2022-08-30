Учёные: у женщин-оптимистов есть шансы легко дожить до 90 лет

Ранее считалось, что оптимизм присущ людям, которые родились и сформировались в социально стабильных группах. Но текущее исследование показало, что независимо от происхождения у женщин был именно оптимистический тип мышления. Благодаря ему у всех участниц исследования высока вероятность уверенно дожить до 90 лет и больше.

При этом у 24% участниц срок жизни коррелировал только с образом жизни.