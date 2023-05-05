Учёные удешевили лечение хронической боли в спине

Почти 500 пациентов, страдающих длительное время от хронической боли в спине, заметили значительное снижение боли и сопутствующих проблем с работоспособностью. Терапевтический эффект держался до года после окончания экспериментального лечения.

Программа, называемая когнитивно-функциональной терапией (КФТ), помогла снизить расходы на медицинское обслуживание и улучшить трудовую продуктивность.

В рамках КФТ участники проходили индивидуальные интенсивные сессии с психологами, которые помогали им разобраться в причинах боли, переключить внимание на другие аспекты жизни и научиться двигаться таким образом, чтобы снизить боль.

Сообщается, что подобный подход позволил пациентам стать более уверенными в своих действиях и преодолеть страхи или избеганий определённых движений. Известно также, что лечение проводили 18 специально обученных физиотерапевтов в 20 клиниках.

Программа предусматривала проведение до семи сеансов в течение 12-недельного периода с последующим повторным сеансом через шесть месяцев. Затем пациенты заполняли анкеты в течение года. Более 80% участников выразили удовлетворение результатами лечения.