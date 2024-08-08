Учёные удешевили получение водорода для промышленности

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ), совместно с коллегами из Китая создали новый катализатор для производства водорода, который оказался в семь раз более стойким и эффективным, чем дорогие аналоги. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience. Эта новинка может помочь увеличить объёмы производства водорода, который используется не только в химической промышленности, но и для производства экологичного топлива.

По словам специалистов, водород становится всё более привлекательным источником энергии благодаря своим преимуществам по сравнению с ископаемыми топливами. Это самый распространённый элемент во Вселенной, и его получение можно отнести к возобновляемым источникам энергии. При этом, продуктом горения водорода является вода, что делает его экологически чистым. Однако, промышленное производство водорода до сих пор требует дорогих и нестабильных катализаторов.

Разработанный катализатор, основанный на карбиде молибдена, обладает высокой стабильностью и эффективностью, несмотря на свою простоту в изготовлении. Юлия Васильева из лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ объяснила, что их катализатор сохраняет стабильность в течение 15 дней, в то время как аналогичные катализаторы, на основе платиновых металлов, выходят из строя через 50 часов. Она добавила, что новый катализатор был создан с помощью безвакуумного электродугового метода, который проще и дешевле традиционных способов.

Васильева также отметила, что активность их катализатора при выделении водорода была оценена по перенапряжению, которое составляет –148 мВ, что делает его более эффективным по сравнению с большинством дорогих аналогов. В будущем учёные планируют продолжить работу над улучшением характеристик катализатора и исследованием новых составов для ещё более эффективного производства водорода.