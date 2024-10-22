Учёные улучшили работу промышленных лазеров

Российские учёные изучили, как работают волоконные лазеры на основе эрбия и предложили способ для оптимизации их характеристик. Эта разработка позволит улучшить параметры лазеров, используемых в высокоскоростных системах связи и оптических технологиях, как сообщается в пресс-релизе НИУ ВШЭ. Профессор Александр Смирнов отметил, что полученные зависимости могут применяться к различным лазерам, что поможет предсказывать их работу и улучшить эффективность.

В ходе исследований учёные выяснили, как генерация лазерного излучения зависит от ионов эрбия в оптоволокне. Лазеры, работающие на длине волны около 1,5 микрометра, идеально подходят для передачи данных на большие расстояния с минимальными потерями. Они также могут использоваться для создания высокоточных сенсоров. Исследователи активно трудятся над тем, чтобы уменьшить размеры этих лазеров и сделать их компоненты более компактными.

При этом увеличивать концентрацию ионов эрбия в волокне может привести к переходу лазера в импульсный режим, что вызывает нежелательные шумы и нестабильность. Учёные впервые исследовали, как изменения концентрации ионов, от 0,03 до 0,3%, влияют на работу лазера и его мощность. В результате экспериментов они нашли оптимальные концентрации и предложили конструкции лазеров, которые будут компактными и обеспечивать непрерывное инфракрасное излучение, что полезно для передачи данных и создания точных датчиков.