Учёные улучшили защиту от COVID-19 при помощи колготок на голове

Колготки вызывали высокий уровень дискомфорта, а также затрудняли возможность говорить и иногда — видеть. Вообще, вопрос комфорта стал проблемой для большинства людей. Например, резинки так давили на лицо и уши, что ухудшалось кровообращение. Тем не менее, обращение к эффективным, но неудобным лайфхакам может иметь смысл в ситуациях с высоким риском, когда комфортом можно пожертвовать.