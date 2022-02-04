Учёные улучшили защиту от COVID-19 при помощи колготок на голове

Учёные улучшили защиту от COVID-19 при помощи колготок на головеНо далеко не всем это понравится
Именно через них частицы коронавируса способны попасть внутрь человека, вызвав непосредственно заболевание. И учёные нашли способ лишить маски этого недостатка.
Оказалось, что для этого достаточно закрыть зазоры, использовав обёртывание маски куском колготок — эластичный материал плотно удерживал маску. Единственное, что сами добровольцы заявили о неприятных ощущениях при использовании этого метода.
Колготки вызывали высокий уровень дискомфорта, а также затрудняли возможность говорить и иногда — видеть. Вообще, вопрос комфорта стал проблемой для большинства людей. Например, резинки так давили на лицо и уши, что ухудшалось кровообращение. Тем не менее, обращение к эффективным, но неудобным лайфхакам может иметь смысл в ситуациях с высоким риском, когда комфортом можно пожертвовать.