Учёные: «умные» часы работают неправильно у людей с ожирением

Что интересно, эта проблема настолько велика, что данный недостаток назвали в принципе главным у смарт-часов. Также неправильному сбору данных подвергаются часы, которыми пользуются люди с тёмным цветом кожи.

Виной всему технология фотоплетизмографии — неинвазивном методе сбора данных о сердцебиении. Именно её используют все современные «умные» часы. И в случае, если кожа богата меланином или содержит меньше воды, то показатели становятся менее точными.

Сообщается, что в рамках исследования специалисты использовали Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600. Все они показали ошибочный сбор информации в случае темнокожих людей и людей с лишним весом.