Учёные: «умные» часы работают неправильно у людей с ожирением

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Учёные: «умные» часы работают неправильно у людей с ожирениемА также у людей с тёмным цветом кожи
Специалисты Международного университета Флориды в США опубликовали интересные результаты собственного исследования. Судя по ним, «умные» часы могут некорректно собирать данные в случае, если ими пользуются люди с ожирением.
Что интересно, эта проблема настолько велика, что данный недостаток назвали в принципе главным у смарт-часов. Также неправильному сбору данных подвергаются часы, которыми пользуются люди с тёмным цветом кожи.
Виной всему технология фотоплетизмографии — неинвазивном методе сбора данных о сердцебиении. Именно её используют все современные «умные» часы. И в случае, если кожа богата меланином или содержит меньше воды, то показатели становятся менее точными.
Сообщается, что в рамках исследования специалисты использовали Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600. Все они показали ошибочный сбор информации в случае темнокожих людей и людей с лишним весом.
Источник: The Verge