Учёные: умные подростки меньше подвержены риску развития старческого слабоумия

Поскольку деменция — комплексное понятие, под которым подразумеваются различные типы снижения умственных способностей с возрастом, учёные подчеркнули, что высокие когнитивные показатели у подростков коррелируют с меньшим риском развития старческого слабоумия в некоторых случаях, во всяком случае снижают проявление симптомов. Касается ли это деменции в широком охвате, ещё предстоит выяснить.

В рамках исследования учёные использовали данные о когнитивных способностях участников, которые были получены ещё в 1960 году, а также об уровне образования, сложности профессии, признаках деменции с возрастом и различных социально-демографических данных.

Выяснилось, что чем более качественным и разнообразным было образование в подростковом возрасте, чем более сложную работу человек выполнял на протяжении всей жизни, тем меньшие были риски заболеть деменцией.

Исследователи предположили, что это связано с неким резервом, накапливающим нейронные связи, которые потом компенсируют возрастные повреждения мозга для обеспечения качественных когнитивных возможностей.