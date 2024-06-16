Учёные УрФУ разработали радиозащитный материал для АЭС

Учёные УрФУ разработали новые кирпичи, которые отличаются высокой стойкостью к радиационному воздействию. Этот материал создан из красной вьетнамской глины и металлических отходов уральских металлургических заводов. Они обеспечивают эффективную защиту от радиации и могут использоваться для строительства временных сооружений на атомных станциях во время ремонта и модернизации.

Кирпичи разработаны для быстрого монтажа. Они лёгкие и могут переноситься вручную, что делает возможным создание защитных ограждений любой формы и размера в помещениях с нестандартной планировкой. После завершения ремонтных работ исследователи планируют демонтировать конструкции и повторно использовать кирпичи, если они не были подвержены радиоактивным загрязнениям.

Стоимость нового материала остаётся низкой благодаря использованию доступной красной глины и металлических отходов. Учёные также изучают уральские глинистые материалы, такие как диатомит и галлуазит, для создания более эффективных кирпичей, способных обеспечивать высокую радиационную защиту при минимальных затратах.