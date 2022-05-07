Учёные усилили иммунный ответ введением второй дозы вакцины в одну и ту же конечность

Специалисты определили, что известный механизм формирования иммунитета к частицам из вакцины или непосредственно от инфекции, не имеет необходимой эффективности при бустерной вакцинации.

Когда в организм попадает вирус, в герминативных центрах лимфоузлов и селезёнки через ряд молекулярных и клеточных механизмов из недифференцированных В-лимфоцитов образуются специализированные В-лимфоциты, которые синтезируют антитела к этому вирусу. Эти В-лимфоциты формируют длительный защитный иммунитет посредством трансформации в В-клетки памяти и плазматические клетки, которые поддерживают минимальную концентрацию циркулирующих антител для обеспечения первой линии защиты при повторном заражении.

При этом для поддержки адаптивного иммунитета требуется регулярное обновление B-рецепторов в герминативных центрах. Но при бустерной вакцинации до герминативных центров доходит менее 5% В-клеток, остальные дифференцируются в плазматические клетки.

Чтобы усилить качество адаптивного иммунитета специалисты предложили вводить антиген в одну и ту же лапку генотипически идентичных мышей. Результатом стало выросшее в 15 раз количество плазматических клеток.

Введение второй дозы вакцины в ту же лапку мышей, куда вводилась первая доза, усилило привлечение В-клеток памяти в герминативные центры местных лимфатических узлов. В самом герминативном центре В-лимфоциты показывали более активную соматическую гипермутацию и высокую авидность В-клеточных рецепторов. Учёные отметили закономерность: при введении второй дозы вакцины в другую конечность все эти процессы протекали со значительно меньшей активностью.