Учёные ускорили работу процессоров при помощи кофе

Специалисты поделились результатами эксперимента, в рамках которого они сформировали тонкий слой из кофейной кислоты на золотом электроде внутри органического полупроводника. По итогу это позволило им увеличить ток полупроводника до 100 раз.

Сообщается, что после образования на поверхности электрода тонкого слоя кофейной кислоты, молекулы вещества спонтанно выстроились на поверхности электрода, обеспечив более быстрый ток.