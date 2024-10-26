Учёные ускорят появление «квантового интернета»

Международная команда исследователей предложила новую технологию, которая ускорит создание квантовых сетей, используя твердотельные кубиты вместе с фотонами. Такая гибридная система может стать шагом к «квантовому интернету». В проекте участвовали российские учёные из НИИ ядерной физики имени Скобельцына, физического факультета МГУ, Сколтеха, а также специалисты из Парижского исследовательского университета.

Исследователи предлагают использовать устройство, которое преобразует квантовую информацию между фотонными и твердотельными кубитами. По их мнению, эта разработка позволит твердотельным кубитам, например, на основе джозефсоновских переходов, взаимодействовать с микрополостями и электромагнитными полями. Такой подход существенно расширит возможности обмена данными между квантовыми устройствами разного типа.

Учёные отметили, что предложенная технология адаптирует сигнал для передачи между различными квантовыми устройствами. Они считают, что это решение ускорит разработку масштабируемых квантовых компьютеров и позволит приблизиться к созданию распределённых квантовых систем, включая «квантовый интернет».