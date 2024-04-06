Учёные усомнились в происхождении самого распространённого растения на планете

Российские учёные изучили геном пастушьей сумки, распространённого растения, и выяснили, что оно происходит от иного, до сих пор неизвестного или вымершего рода, а не от растения Capsella rubella, как ранее считали. Исследование также показало, что разные популяции пастушьей сумки из Азии, Ближнего Востока и Европы имеют одинаковые изменения в хромосомной структуре, что указывает на их общего предка.

Эти выводы сделала группа российских генетиков, изучая геном обыкновенной пастушьей сумки. Это растение, встречающееся в России и других странах, привлекло внимание учёных своим гибридным происхождением, возникшим в результате скрещивания двух близких, но различных видов.

Проведённые исследования показали, что предполагаемый родительский вид, Capsella rubella, вероятно, не является предком этого растения. Учёные также обнаружили необычные особенности генома пастушьей сумки, включая равномерное использование клетками обеих половин генома, что редко встречается у гибридных растений.