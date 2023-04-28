Учёные успешно протестировали новый препарат против болезни Альцгеймера

При болезни Альцгеймера в клетках мозга пациентов наблюдаются неправильные формы тау-белка, которые скапливаются в сгустки и вызывают ухудшение когнитивных функций. Тау-белки являются основной целью для разработки лекарств.

И новый препарат BIIB080 направлен именно что на ген, отвечающий за создание тау-белка. Молекула препарата связывается с РНК, которая передаёт эту и блокирует синтез данного белка.

Сообщается, что в общей сложности исследователи провели испытания на 46 пациентах с начальной стадией болезни Альцгеймера. 34 человека получали препарат, а 12 – плацебо.

Целью испытания была проверка безопасности препарата и его эффективности в снижении уровня тау-белков. BIIB080 вводили в спинномозговой канал каждые 4 недели или 12 недель в течение 13 недель.

В итоге побочные эффекты были зарегистрированы у 94% пациентов, получавших препарат, и у 75% пациентов, получавших плацебо. Но все они были лёгкими или умеренными.

Уровень тау-белка в спинномозговой жидкости при этом снизился в среднем на 50% по сравнению с исходным уровнем через 24 недели после последней дозы.