Учёные успешно заменили хлор хищными бактериями для очистки питьевой воды

Исследование, проведённое учеными из Лундского университета и шведской водопроводной компании, показало, что без добавления хлора в воду, безопасность водопроводной воды может быть поддержана благодаря саморегулирующейся способности хищных бактерий.

Правда, достижение подобного результата возможно лишь при использовании специальных фильтров.

Так, в случае Варберга в Швеции, отказ от хлора был осуществлён после установки ультрафильтрации, которая предотвращает проникновение вредных микроорганизмов в воду из озёр и грунтовых вод.

Благодаря этому водопроводная вода была почти свободна от бактерий, а значит хлор был излишним.

В ходе исследования учёные собирали пробы воды из разных точек сети и проанализировали состав бактерий до и после прекращения использования хлора.

Оказалось, что некоторые виды бактерий сократились, а другие процветали. Особенно интересным фактом стало появление хищных бактерий Bdellovibrio, которые ранее не наблюдались в водопроводных трубах. Эти бактерии, скорее всего, скрывались в биопленке на стенках труб.

Исследователи считают, что эти мельчайшие хищники могут быть использованы для очистки водопроводной воды даже без сложных фильтров. Такая технология может быть более энергоэффективной и дешёвой по сравнению с существующими методами очистки.