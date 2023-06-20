Учёные успешно заменили хлор хищными бактериями для очистки питьевой воды

Учёные успешно заменили хлор хищными бактериями для очистки питьевой водыНо массовым метод можно будет считать лишь после ряда дополнительных тестов
Безопасность водопроводной воды может быть обеспечена хищными бактериями, уничтожающими патогены.
Исследование, проведённое учеными из Лундского университета и шведской водопроводной компании, показало, что без добавления хлора в воду, безопасность водопроводной воды может быть поддержана благодаря саморегулирующейся способности хищных бактерий.
Правда, достижение подобного результата возможно лишь при использовании специальных фильтров.
Так, в случае Варберга в Швеции, отказ от хлора был осуществлён после установки ультрафильтрации, которая предотвращает проникновение вредных микроорганизмов в воду из озёр и грунтовых вод.
Благодаря этому водопроводная вода была почти свободна от бактерий, а значит хлор был излишним.
В ходе исследования учёные собирали пробы воды из разных точек сети и проанализировали состав бактерий до и после прекращения использования хлора.
Оказалось, что некоторые виды бактерий сократились, а другие процветали. Особенно интересным фактом стало появление хищных бактерий Bdellovibrio, которые ранее не наблюдались в водопроводных трубах. Эти бактерии, скорее всего, скрывались в биопленке на стенках труб.
Исследователи считают, что эти мельчайшие хищники могут быть использованы для очистки водопроводной воды даже без сложных фильтров. Такая технология может быть более энергоэффективной и дешёвой по сравнению с существующими методами очистки.