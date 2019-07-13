Учёные установили, что голод улучшает память

Группа исследователей нейронауки из Южно-Калифорнийского университета определили неожиданную роль «гормона голода» грелина.

Грелин был открыт в 1999 году и сразу прозван «гормоном голода». Он играет уникальную роль в отправке сигналов из кишечника к мозгу, но как оказалось, у него есть и другая функция. Новое исследование показало, что грелин может играть важную роль в управлении памятью.

Грелин вырабатывается в желудке в ожидании еды и усиливает чувство голода. Например, уровень грелина повышается, если человек сидит в ресторане и предвкушает потрясающий ужин. После выделения, грелин воздействует на специальные рецепторы блуждающего нерва, который передаёт различные сигналы от кишечника в мозгу.

Так вот, как оказалось, воздействие грелина сказывается не только на количестве поглощённой пищи, но и на функции памяти. Учёные предположили, что грелин играет ключевую роль в том, как блуждающий нерв помогает памяти. Тесты на крысах подтвердили, что грелин помогает памяти работать лучше.