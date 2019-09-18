Ferra

Учёные установили, что женатые начальники лучше заботятся о сотрудниках, чем холостые

Человеку нужен человек
Исследования, проведенные в университетах США и Канады, показали, что женатые руководители более заботливы к своим сотрудникам, чем их холостые коллеги. В масштабном исследовании, опубликованном в Журнале корпоративных финансов, приняли участие порядка 2163 государственных корпораций Америки с 1993 по 2008 год.

”Мы смогли опираться на социологические исследования, которые показали, что семейная жизнь является катализатором для воспитания просоциальных ценностей и предпочтений среди членов семьи”, - сообщил соавтор статьи.

Сообщается, что не состоящие в браке начальники хоть и руководствуются кодексом и стандартом корпоративной социальной ответственности, но показывают меньшую заинтересованность прочим программам корпоративной этики. Тогда как женатые руководители с большей вероятность и охотой будут поддерживать прием на работу и карьерный рост женщин, инвалидов, а также сексуальных меньшинств. Также, согласно исследованию, руководители, состоящие в браке, чаще проявляли заботу по отношению к подчиненным: вознаграждали работников, выдавали пособия по болезни, словом, были более человечны.

Самое читаемое