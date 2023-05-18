Учёные установили, какое животное было первым на Земле

Согласно свежим данным, первыми многоклеточными животными на нашей планете были гребневики. Если вы не знаете, что это за существа, представьте себе нечто похожее на медузу.

По словам биолога Даниэля Рохсара, первое животное появилось около 600 или 700 млн лет назад. При этом учёные до сих пор не можгут точно знать, как оно выглядело, поскольку у него было мягкое тело, которое не оставляло следов в виде окаменелостей.

Так как же в таком случае они пришли к свежему выводу? Они изучили генетический материал разных существ, включая гребенчатую медузу, морских губок, одноклеточных животных и даже микроскопического паразита, который живет внутри рыб.

Сравнивая их гены, специалисты смогли определить, кто из них появился на Земле раньше. Так они и пришли к выводу, что гребневики, скорее всего, были первыми.

Уже после них появились губки. А затем эти первые животные передали свои гены другим видам многоклеточных живых организмов, которые живут на Земле сейчас.