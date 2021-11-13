Учёные установили лучший напиток от похмелья

Наука и технологии
Вчера в 23:11
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Учёные установили лучший напиток от похмельяЭто газированная вода с лимонным соком
Учёные из Университета Гуанчжоу в Китае в ходе исследований пришли к выводу, что лучшим средством от похмелья является газированная вода в сочетании с лимонным соком.
Похмельный синдром возникает из-за концентрации в организме такого вещества, как ацетальдегид. В свою очередь, начинается постинтоксикационное состояние, приводящее к головной боли, сухости во рту, раздражительности и в целом плохому самочувствию.
В ходе исследований китайские учёные выявили, что газированная вода с добавлением натурального лимонного сока помогает печени справляться с быстрым усвоением и расщеплением алкоголя, а также эффективно выводит токсины из организма, активируя специфический фермент.
Источник: Вечерняя Москва