Учёные установили лучший напиток от похмелья

Похмельный синдром возникает из-за концентрации в организме такого вещества, как ацетальдегид. В свою очередь, начинается постинтоксикационное состояние, приводящее к головной боли, сухости во рту, раздражительности и в целом плохому самочувствию.

В ходе исследований китайские учёные выявили, что газированная вода с добавлением натурального лимонного сока помогает печени справляться с быстрым усвоением и расщеплением алкоголя, а также эффективно выводит токсины из организма, активируя специфический фермент.