Учёные установили новый температурный рекорд «искусственного солнца»

Так, по данным местного издания South China Morning Post, экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) смог удерживать температуру плазмы при 120 млн градусах Цельсия на протяжении 101 секунды.

При этом учёные также смогли «разогнаться» до 160 млн градусов, удерживая этот показатель в течение 20 секунд.

Для сравнения, ещё в прошлом году специалисты смогли сохранять 100 млн градусов в течение 20 секунд. Новый же эксперимент продемонстрировал, что учёные смогли заметно продвинуться в своих исследованиях.

Напомним, что подобные установки принято называть «искусственным солнцем». Всё дело в том, что с их помощью планируется воспроизвести реакции ядерного синтеза, которые питают Солнце. Эту энергию в дальнейшем можно будет использовать на благо человечества.