Учёные установили рекорд продолжительности «жизни» искусственного Солнца
Данное достижение — результат совместной работы исследовательского центра KSTAR в Корейском институте термоядерной энергии (KFE), Сеульского национального университета (SNU) и Колумбийского университета США, сообщает Engadget. Для сравнения, тот же китайский токамак HL-2M способен разогреть плазму до 150 млн градусов, но удерживать он её сможет всего лишь около 10 секунд. Да и сам KSTAR ещё в 2018 году демонстрировал лишь 1,5 секунды при нынешних 100 млн градусов.
Отметим, что глава Исследовательского центра KSTAR в KFE Си-Ву Юн выразил оптимизм касательно достижения своих коллег. По его мнению, оно является важной вехой в обуздании энергии плазмы. В будущем именно оно станет основой для создания коммерческого термоядерного реактора. Также учёные заявили о планах добиться на KSTAR удержания плазмы в течение 300 секунд к 2025 году.