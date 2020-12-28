Учёные установили рекорд продолжительности «жизни» искусственного Солнца

Данное достижение — результат совместной работы исследовательского центра KSTAR в Корейском институте термоядерной энергии (KFE), Сеульского национального университета (SNU) и Колумбийского университета США, сообщает Engadget. Для сравнения, тот же китайский токамак HL-2M способен разогреть плазму до 150 млн градусов, но удерживать он её сможет всего лишь около 10 секунд. Да и сам KSTAR ещё в 2018 году демонстрировал лишь 1,5 секунды при нынешних 100 млн градусов.