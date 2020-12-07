Наука и технологии
Сегодня 08:03
Учёные установили рекорд скорости создания карты Вселенной
И все благодаря новому комплексу
В сети появилась информация о необычном рекорде австралийских ученых. Им, при помощи гигантского комплекса из 36 антенн, удалось установить рекорд скорости создания карты Вселенной.
Специалисты сумели нанести на карту миллион новых галактик, потратив на это дело всего лишь 300 часов, пишет издание Space. Для сравнения, раньше на точно такую же задачу у них ушли бы многие годы. Сообщается, что ASKAP (так называется антенный комплекс) уже сейчас смог изучить около 83% Южного неба, что позволило зафиксировать в общей сложности три миллиона галактик.
Согласно имеющимся данным, общий объем всех 903 изображений, сделанных учеными, занимает 13,5 ЭБ (13 500 000 000 ГБ) информации. При этом “сырые” данные генерировались со скоростью, которая превышала интернет-трафик всей Австралии.