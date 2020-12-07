Учёные установили рекорд скорости создания карты Вселенной

Специалисты сумели нанести на карту миллион новых галактик, потратив на это дело всего лишь 300 часов, пишет издание Space. Для сравнения, раньше на точно такую же задачу у них ушли бы многие годы. Сообщается, что ASKAP (так называется антенный комплекс) уже сейчас смог изучить около 83% Южного неба, что позволило зафиксировать в общей сложности три миллиона галактик.