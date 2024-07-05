Учёные увеличили скорость зарядки аккумуляторов электрокаров

Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ и Университета Наньчан (Китай) разработали способ значительно ускорить зарядку электромобилей. Благодаря повышению эффективности накопления энергии для суперконденсаторов, процесс зарядки может занимать всего несколько минут. Александр Баннов, руководитель лаборатории химической технологии функциональных материалов НГТУ НЭТИ, рассказал, что такие суперконденсаторы могут заменить батареи в электромобилях, что особенно полезно для городского транспорта.

Суперконденсаторы с применением «модифицированных» материалов демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики. Изменяя свойства материалов, учёные заставляют устройства работать эффективнее, что позволяет полностью заряжать электрокары за считанные минуты. В данный момент исследователи работают над улучшением эффективности диоксида марганца как электродного материала для суперконденсаторов, что повышает их практическую ёмкость и разрядные характеристики.

Учёные планируют продолжать совершенствовать материалы совместно с китайскими коллегами, подавать заявки на новые научные проекты и создавать устройства с ещё более высокими характеристиками. Такие разработки могут значительно изменить подход к зарядке и использованию электромобилей, сделав их более удобными и эффективными.