Учёные увеличили усвояемость бета-каротина в еде

Учёные ЮУрГУ совместно с китайскими коллегами разработали новый способ включения бета-каротина в рацион, обеспечивающий его усвоение организмом в 12 раз лучше, чем существующие методы. Профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми отметил, что задача заключалась в сохранении полезных свойств каротина при добавлении его в пищу. Команда нашла альтернативу дорогим эмульсиям, создав сухую добавку на основе наночастиц сои, которая просто смешивается с продуктами.

По словам профессора, добавка не только улучшает усвоение каротина, но и может быть легко добавлена в обычную муку, делая процесс доступным и удобным для массового использования. Бета-каротин, содержащийся в моркови, тыкве и других растениях, — это мощный антиоксидант, поддерживающий иммунную систему. Ежедневное потребление до 5 мг этого вещества положительно влияет на здоровье, повышая количество иммунных клеток в крови.

Для создания добавки учёные использовали соевую муку, которую сначала высушили и измельчили до ультратонкого порошка, а затем обработали в мельнице. После этого бета-каротин добавили в соотношении один к трём и снова обработали, чтобы добиться равномерного распределения вещества.