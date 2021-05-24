Учёные «увидели», что происходило во Вселенной в первую микросекунду после Большого взрыва

Специалисты решили сосредоточиться именно на этом веществе, так как она исчезла уже спустя 0,000001 секунды после взрыва, давшего начала нашей Вселенной. Как пишет Physics Letters B, авторы свежей научной работы создали специальный алгоритм, способный анализировать коллективное поведение большего количества частиц при расширении.

В конечном итоге, исследование показало, что кварк-глюонная плазма прежде напоминала по своим свойствам и текстуре жидкость. Из-за этого с течением времени вещество постоянно меняло свою форму.

Напомним, что ранее считалось, что такой тип материи ведёт себя как газ. Но в дальнейшем эксперименты, проведённые на Большом адронном коллайдере, вкупе со свежим алгоритмом, показали, как на самом деле могла выглядеть эта первая материя.