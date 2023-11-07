Учёные узнали, как самое «живучее» беспозвоночное научилось заботится о потомстве

Группа международных учёных, под руководством профессора СПбГУ Андрея Островского и научного сотрудника Музея естественной истории Лондона Андрея Вэшенбаха, обнаружила, что мшанки, одни из наиболее выживаемых беспозвоночных на планете, многократно развивали новые стратегии размножения. Эти морские организмы, приспособленные к фильтрации пищи, прошли эволюцию, приобретая заботу о своём потомстве. Исследование, поддержанное Российским научным фондом, опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Мшанки, или Bryozoa, являются водными беспозвоночными, которые появились в океанах более 500 миллионов лет назад. Они преуспели в адаптации к различным условиям, включая разные глубины, уровни солёности и даже пресные воды. Мшанки продолжают оставаться разнообразной и важной группой морских организмов. Важным аспектом их выживания стало появление заботы о потомстве, включая развитие «инкубаторов» для эмбрионов.

Хотя многие современные животные практикуют яйцерождение, эволюция многократно приводила к развитию различных методов заботы о потомстве. Исследование показало, что у мшанок разные стратегии вывода потомства возникали как минимум десять раз. Эти стратегии варьируются от вынашивания эмбрионов внутри организма до инкубации в специальных камерах, часто с плацентарным питанием. Эти различия указывают на эффективность эволюционной адаптации, которая позволила мшанкам выживать в разных условиях.

Исследования Андрея Островского и его коллег позволили более полно понять эволюцию мшанок и разнообразие их стратегий размножения. Учёные надеются дальше исследовать эволюцию камер вывода потомства и плацент, а также роли личинок мшанок в передаче симбиотических бактерий.