Учёные узнали настоящую причину ледниковых периодов на Земле

Специалисты пришли к выводу, что причиной всему — нарушение протоков океана в Канадском Арктическом архипелаге. Так, «шлюзы» океана между островами в данной местности являются ключевым влияющим на климат Северной Атлантики фактором.

Именно они, например, формируют ледяной покров в Скандинавии. И их закупорка по итогу приводит к недостаточному охлаждению Северного полушария, что в свою очередь провоцирует нарушение формирования ледяных отложений на севере Канады и Сибири.

Авторы работы также отметили, что сделанные ими выводы справедливы для всех ледниковых периодов, а не только к последнему. При этом созданная ими модель способна помочь выявить ранее неизвестные взаимодействия в системе Земли.