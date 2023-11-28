Учёные узнали, откуда прилетел метеорит, упавший на подушку канадки

Метеорит имеет вес 1,27 кг, размер — 11×7×6 см. Астрономическое тело получило название «Гамильтон», и является частью метеороида, принадлежащего к астероидам S-типа из семейства Венгрии Главного пояса. Начальная масса метеороида, сгоревшего в атмосфере Земли, составляла 70-200 кг.

Подтверждением этому служат свидетельства очевидцев, а также съёмки с камер наблюдений, которые выявили в тот день появление яркого болида в небе недалеко от границы провинций Альберта и Британская Колумбия. Метеороид вошёл в атмосферу под углом 54 градуса к горизонту со скоростью 18 км/с, и его было видно на высотах 18-84 км. Позже исследователи обнаружили ещё один фрагмент родительского метеороида массой 0,92 кг, который упал в полутора километрах к северо-западу от места падения основного фрагмента.

На основе исследований состава и структуры найденных фрагментов и реконструкции орбиты метеорита специалисты во главе с Питером Брауном из Университета Западного Онтарио пришли к выводу, что на подушку чудом уцелевшей женщины прилетел небрекчированный обыкновенный хондрит типа L/LL5, который перед входом в атмосферу имел размер до 25 см и массой около 70–200 кг. Примерный возраст астрономического тела — 25 млн лет. Возраст родительского метеороида порядка 2–2,5 или 3,7–3,9 млрд лет.