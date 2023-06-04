Учёные узнали, сколько микропластика оказывается в пище из-за нарезки продуктов на пластиковой разделочной доске

В ходе нескольких экспериментов учёные оценивали влияние способов нарезки и материала, из которого выполнена доска, на выделение в окружающую среду микрочастиц. В результате моделирования выяснилось, что за год нарезки продуктов на пластиковой доске может быть произведено от 14 млн до 79 млн частиц микропластика; по весу — до 50 граммов с доски. При разделывании на деревянной доске образуется как минимум в 4 раза больше микрочастиц.

Пищу, с содержащимися частицами микропластика, скармливали лабораторным мышам, но какого-либо существенного влияния на клетки соединительной ткани зафиксировано не было, это же касается и деревянных частиц.

Контрольные тесты проводились в течение 72 часов, но не ясно, как частицы могут влиять на другие клетки организма мышей или людей, в том числе на отрезках времени в годы, а не в 3 суток.