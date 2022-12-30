Учёные: в 2022 году искусственный интеллект резко «поумнел»

В течение этого года ИИ резко «поумнел»: научился рисовать картинки по текстовому описанию, по сгенерированным кодам, заложенным шаблонам и аналогиям. Ещё пару лет назад это было настоящей фантастикой.

Одновременно с этим различные модели ИИ научились писать настоящий программный код, сочинять песни и студенческие рефераты на разные темы и даже доказывать теоремы — не всегда точно, но всё же.

Некоторые компании сделали настоящие научные прорывы: например, DeepMind создала нейросеть AlphaFold, предсказавшую пространственную структуру белка. Также был создан ИИ, с помощью которого выполнили умножение матриц — одну из сложнейших математических задач.

Но самое главное — ИИ показал настоящую способность к обучению, как человек. А это уже не только научно-технический прорыв, но и игра на стыке этической проблематики. Учёные всё чаще задумываются над тем, не заменит ли в итоге искусственный интеллект человека в различных областях знания и практики.