Учёные: в 96% случаев пластиковая упаковка загрязняет продукты питания

Об этом сообщила автор исследования Лиза Циммерманн из Форума упаковки пищевых продуктов в Цюрихе. Исследование подтвердило полученные данные в отношении контейнеров из разных материалов. Сообщается, что микропластик и нанопластик могут накапливаться в тканях организмов, включая человека.

Исследование выявило токсические свойства микропластика, хотя его воздействие на человека остаётся под вопросом. Пищевая упаковка является основным источником микропластика, но его воздействие на содержимое всё ещё недостаточно изучено.

Как отмечет научный портал N+1, это первый метаанализ загрязнения продуктов питания микро- и нанопластиками из промышленной упаковки.

В серии исследований о влиянии микропластика на продукты питания выяснилось, что химический состав полимеров и условия эксперимента влияют на результаты. В ходе экспериментов была создана база данных FCMiNo, которая анализирует проникновение микропластика из различных упаковок в продукты, выявляя 96% случаев попадания частиц в продукты.

В записях с низкой надёжностью исследования обнаружено меньше частиц пластика, в основном в бутылках. Однако более 50 записей с высокой достоверностью показали присутствие микро- и наночастиц различных полимеров, включая полиэтилен, полипропилен, ПЭТ, полистирол, полиамид и меламин, в различных продуктах в упаковке, таких как бутылки, пакеты, подносы и другие. Полиэтилен обнаружен не только в пакетах, но и в плёнке, используемой для упаковки картонных коробок и бумаги для жирных продуктов.