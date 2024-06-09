Учёные: в Антарктиде 40 млн лет назад текли реки и шли дожди

Выяснилось, что порядка 40 млн лет назад температура на Земле была выше, чем сейчас. Но учёные обнаружили, что в Антарктиде локально было ещё жарче. В рамках нового этапа исследования учёные смогли выяснить, что в этом районе была разветвлённая речная сеть.

Оказалось, что в море Амундсена сохранились минеральные отложения толщиной 17-24 метра, по составу не похожие на отложения в Западной Антарктиде. К тому же их выявляли в Трансантарктических горах, разделяющих Восточную и Западную Антарктиду.

И чтобы необычные для этих регионов минералы появились в Трансантарктических горах нужен был внешний источник — реки. Их длина должна была составлять не менее 1500 км. Эти реки были полноводными, поскольку в силу климата, в Антарктиде регулярно шли дожди, питавшие реки.

«Существование такой трансконтинентальной речной системы показывает, что, в отличие от сегодняшнего дня, значительная часть Западной Антарктиды должна была располагаться над уровнем моря в виде обширных плоских прибрежных равнин», — заявили ученые.