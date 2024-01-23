Учёные в этом году не перевели Часы Судного дня: остались старые 90 секунд

Стрелка осталась на отметке «90 секунд до полуночи»: полночь символизирует глобальную ядерную катастрофу.

Как объяснила президента журнала Рейчел Бронсон, учёные приняли такое решение из-за ситуации на Украине, которая остаётся крайне напряжённой, а также обострение палестино-израильского конфликта. Учёный отметила, что всё это не даёт уверенности, что конфликты не выйдут из под контроля.