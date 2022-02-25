Учёные: в какое время года упал астероид, убивший всех динозавров

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Учёные: в какое время года упал астероид, убивший всех динозавровУдивительно, как много специалисты узнают о событиях, произошедших миллионы лет назад
В сети появились результаты свежего исследования, в рамках которого учёные выяснили, когда именно упал астероид Чиксулуб, убивший динозавров.
Оказывается, эта масштабная катастрофа случилась весной. К такому выводу пришли специалисты, основываясь на анализе останков рыб, которые также погибли сразу после удара.
Также учёные сообщили, что столкновение астероида с Землей сотрясло континентальную плиту и вызвало огромные волны в водоёмах. В свою очередь именно эти волны перемещали огромные объёмы отложений, которые погребали под собой морских животных, включая рыбу.
Исследователи также отметили, что в момент катастрофы в Северном полушарии была весна, а это значит, что циклы размножения многих организмов резко прекратились. Что же до Южного полушария, то там была осень, а значит многие организмы готовились к зиме, что и повысило их шансы на выживание.
Источник: Lenta.ru