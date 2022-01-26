Учёные: в мире может начаться эпидемия гонконгского гриппа

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Учёные: в мире может начаться эпидемия гонконгского гриппаИз-за отсутствия вакцины
Американские учёные предупредили, что в Северном полушарии в текущем эпидсезоне может начать доминировать «гонконгский» штамм гриппа — H3N2.
Причина доминирования штамма в том, что ВОЗ не включила его в вакцину от гриппа, одобренную для регионов Северного полушария. Российские специалисты из Роспотребнадзора уточнили, что циркулирующий сейчас штамм гриппа и вакцинный относятся к одной генетической группе, поэтому отличаются незначительно.
Гонконгский штамм регистрируется с лета 2021 года в США, Индии, Австралии, Кении, ОАЭ, Непале, Сингапуре, Норвегии, Нидерландах, Швеции и России.
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Источник: Известия