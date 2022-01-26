Учёные: в мире может начаться эпидемия гонконгского гриппа

Причина доминирования штамма в том, что ВОЗ не включила его в вакцину от гриппа, одобренную для регионов Северного полушария. Российские специалисты из Роспотребнадзора уточнили, что циркулирующий сейчас штамм гриппа и вакцинный относятся к одной генетической группе, поэтому отличаются незначительно.

Гонконгский штамм регистрируется с лета 2021 года в США, Индии, Австралии, Кении, ОАЭ, Непале, Сингапуре, Норвегии, Нидерландах, Швеции и России.

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