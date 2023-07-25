Учёные в очередной раз доказали пользу веганской диеты для планеты

Для анализа были задействованы данные о питании 55 тысяч человеr. Эти данные связали с пятью ключевыми показателями: выбросы парниковых газов, эксплуатация земли, использование и загрязнение воды и утрата биоразнообразия. В исследовании учитывалось и место производства продуктов питания.

Участников исследования разделили на шесть групп: веганы, вегетарианцы, пескетарианцы (рацион состоит в основном из рыбы и растительных продуктов), люди с низким, средним и высоким содержанием мяса в рационе. Анализ данных показал, что мясоед влияет на окружающую среду примерно такое же, как три вегана. По информации исследователей, один веган выбрасывает на 75% меньше парниковых газов по сравнению с потребителем мяса.

По данным оксфордских специалистов, мясо-молочное производство оказывают большее воздействие на окружающую среду, чем растительная пища. Это влияние может быть выше от 3 до 100 раз. Причина в том, что для получения мяса необходимо больше земли, для разведения скота вырубается больше деревьев, что влияет на выбросы углерода.