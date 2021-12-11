Учёные: в Спарте не убивали слабых младенцев, а заботились о них

Более того — за ними наоборот пытались ухаживать и заботиться. Например, в частной записи неизвестного медика того времени описывается уход за людьми «сухорукими с рождения». Речь идёт об инвалидности, которая была очевидна с самого младенчества.

Раскопки, с целью доказать заботу о подобных детях, начали проводиться ещё в начале 2000-х годов. Самая крупная состоялась близ той самой вершины, откуда, согласно легендам, сбрасывали «неправильных» младенцев.

По итогу там не было найдено никаких останков детей — только взрослых. При этом детские окаменелости были найдены близ Афин, но все они, согласно имеющимся данным, умерли по естественным причинам.