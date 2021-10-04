Учёные вернули зрение людям при помощи генной терапии

Группа специалистов на протяжении долгого времени экспериментировала с данной технологией. По итогу, как пишет NPR, им удалось подтвердить её эффективность в лечении врождённых генетических заболеваний зрения.

Так, те пациенты, которые приняли участие в исследовании, научились различать форму предметов. Некоторые из них и вовсе смогли видеть цвета.

Сами специалисты хоть и довольны результатом, но отмечают, что полного возврата зрения ещё лишь предстоит достичь. Но уже сейчас результаты применения CRISPR-терапии поражают.

Стоит понимать, что абсолютно все участники эксперимента имели тяжёлый тип генетического нарушения зрения, называемый врождённым амаврозом Лебера. Но после прохождения терапии, все они могут перемещаться по новой и незнакомой местности самостоятельно, не боясь врезаться в предметы вокруг.