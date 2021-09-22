Учёные: вирусы и популярные песни распространяются среди людей по одинаковой схеме

Как пишет научное издание ScienceAlert, выяснилось, что распространение популярной музыки и инфекций похоже. Хиты так же быстро и внезапно, как и вирусы, врываются в социум, примерно так же охватывают какое-то количество людей и в итоге исчезают, когда приедаются и у аудитории вырабатывается к ним информационный «иммунитет».

Отмечается, что исследование охватывало пики популярности песен в различных жанрах и сравнивалось с графиками появления и развития инфекций за 2007-2014 годы. Причём учёные заметили, что время популярности хитов зависит от структуры сообщества. Так, в среде любителей электронной музыки, хиты появляются быстрее, чем, скажем, среди поклонников поп-музыки, но очень быстро «отживают» свой срок. Учёные объясняют это сплочённостью сообщества, скоростью обмена информацией в нём. «Популярные песни часто называют вирусными, мелодии – заразительными. Возможно, такое описание более уместно, чем считалось ранее», – заявили представители исследовательской группы.