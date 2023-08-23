Учёные визуализировали оргазмы женщин и мужчин при помощи ИИ

Команда из LoveHoney использовала мониторы сердечного ритма для записи данных 10 добровольцев в момент достижения оргазма. Затем, с применением ИИ, эти данные были визуализированы.

Lovehoney и Womanizer решили визуализировать оргазм, утверждая, что ранее это никогда не удавалось сделать успешно. «Интерпретация оргазма у каждого человека уникальна», — пояснили в LoveHoney.