Учёные визуализировали оргазмы женщин и мужчин при помощи ИИ

Учёные визуализировали оргазмы женщин и мужчин при помощи ИИНеобычное применение технологии
Научные исследования в области сексуальности достигли нового уровня благодаря искусственному интеллекту.
Команда из LoveHoney использовала мониторы сердечного ритма для записи данных 10 добровольцев в момент достижения оргазма. Затем, с применением ИИ, эти данные были визуализированы.
Lovehoney и Womanizer решили визуализировать оргазм, утверждая, что ранее это никогда не удавалось сделать успешно. «Интерпретация оргазма у каждого человека уникальна», — пояснили в LoveHoney.
Для создания изображений команда привлекла 10 анонимных добровольцев (пять женщин и пять мужчин), которым были предоставлены датчики ЭКГ. Женщины использовали игрушку Womanzier Pleasure Air, а мужчины — Arcwave. Собранные данные были переданы инженеру-программисту Вике Щербак и разработчику Ноаму Рубину.
В результате изображения мужских оргазмов представлены тёмно-фиолетовым цветом, а женские — ярко-розовым. Формы варьируются от грибообразных струй до луковичных сфер, причём каждое изображение абсолютно уникально.