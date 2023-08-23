Наука и технологии
15:48, 23 августа 2023
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Учёные визуализировали оргазмы женщин и мужчин при помощи ИИ

Необычное применение технологии

Научные исследования в области сексуальности достигли нового уровня благодаря искусственному интеллекту.

Команда из LoveHoney использовала мониторы сердечного ритма для записи данных 10 добровольцев в момент достижения оргазма. Затем, с применением ИИ, эти данные были визуализированы.

Lovehoney и Womanizer решили визуализировать оргазм, утверждая, что ранее это никогда не удавалось сделать успешно. «Интерпретация оргазма у каждого человека уникальна», — пояснили в LoveHoney.

Учёные визуализировали оргазмы женщин и мужчин при помощи ИИ
© Daily Mail

Для создания изображений команда привлекла 10 анонимных добровольцев (пять женщин и пять мужчин), которым были предоставлены датчики ЭКГ. Женщины использовали игрушку Womanzier Pleasure Air, а мужчины — Arcwave. Собранные данные были переданы инженеру-программисту Вике Щербак и разработчику Ноаму Рубину.

В результате изображения мужских оргазмов представлены тёмно-фиолетовым цветом, а женские — ярко-розовым. Формы варьируются от грибообразных струй до луковичных сфер, причём каждое изображение абсолютно уникально.

Источник:Daily Mail
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