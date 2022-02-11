Учёные внедрили стволовые клетки человека в робота

Наука и технологии
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Учёные внедрили стволовые клетки человека в роботаЗвучит странно, но очень интересно
За последние несколько десятков лет наука продвинулась далеко вперёд в вопросе использования стволовых клеток. Теперь же стало известно о крайне необычном их использовании группой инженеров.
Так, группа учёных из США создали полнофункционального робота-рыбу, который умеет плавать и создавать характерные для сердца пульсирующие сокращения. Но что самое интересное, при создании его мышц специалисты использовали стволовые клетки сердца человека.
На данный момент о проекте известно не так много. Но сообщается, что исследователи постепенно приближаются к созданию полностью искусственного человеческого сердца. Его, в свою очередь, врачи смогут успешно трансплантировать в будущем всем нуждающимся в этом пациентам.
Напомним, что ранее в сети появилась информация о работе японских учёных над созданием искусственных почек.
Источник: Planet Today