Учёные внедрили стволовые клетки человека в робота

Так, группа учёных из США создали полнофункционального робота-рыбу, который умеет плавать и создавать характерные для сердца пульсирующие сокращения. Но что самое интересное, при создании его мышц специалисты использовали стволовые клетки сердца человека.

На данный момент о проекте известно не так много. Но сообщается, что исследователи постепенно приближаются к созданию полностью искусственного человеческого сердца. Его, в свою очередь, врачи смогут успешно трансплантировать в будущем всем нуждающимся в этом пациентам.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о работе японских учёных над созданием искусственных почек.