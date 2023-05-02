Учёные внедрили в дрожжи механизм, замедляющий старение

Живые организмы содержат генетические механизмы, которые контролируют различные функции клеток, включая их размножение и старение. Учёные работали над созданием искусственных генетических механизмов, которые не мешают нормальной работе клеток.

В итоге им удалось создать генетический «маятник», который продлевает жизнь клеток дрожжей.

Ключевую роль в старении клеток играют фермент Sir2 и белковый комплекс HAP, которые регулируют активность генов. Исследователи обнаружили, что с течением времени эти молекулы взаимодействуют друг с другом, что приводит к ухудшению состояния и старению клеток.

Чтобы замедлить старение, учёные создали обратную связь между Sir2 и HAP, что вызвало периодическое увеличение уровня обеих молекул.

Такие «генетические часы» увеличивали продолжительность жизни клеток на 82% за счёт предотвращения процессов, ведущих к потере регуляции клеточных структур. Это значительно превышает показатели других долгоживущих штаммов дрожжей.