Учёные внедрили в дрожжи механизм, замедляющий старение

Учёные внедрили в дрожжи механизм, замедляющий старениеВ будущем это может решить проблему старения для людей
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего сделали прорыв в исследованиях старения, используя методы синтетической биологии. Они смогли замедлить старение клеток, что может стать основой для разработки антивозрастной терапии в будущем.
Живые организмы содержат генетические механизмы, которые контролируют различные функции клеток, включая их размножение и старение. Учёные работали над созданием искусственных генетических механизмов, которые не мешают нормальной работе клеток.
В итоге им удалось создать генетический «маятник», который продлевает жизнь клеток дрожжей.
Ключевую роль в старении клеток играют фермент Sir2 и белковый комплекс HAP, которые регулируют активность генов. Исследователи обнаружили, что с течением времени эти молекулы взаимодействуют друг с другом, что приводит к ухудшению состояния и старению клеток.
Чтобы замедлить старение, учёные создали обратную связь между Sir2 и HAP, что вызвало периодическое увеличение уровня обеих молекул.
Такие «генетические часы» увеличивали продолжительность жизни клеток на 82% за счёт предотвращения процессов, ведущих к потере регуляции клеточных структур. Это значительно превышает показатели других долгоживущих штаммов дрожжей.