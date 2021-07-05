Учёные внесли мутацию в геном в космосе

Подобные эксперименты, по словам специалистов, необходимы для понимания, как космические условия влияют на процессы репарации ДНК и внесения в ней мутаций. В частности, как пишет N+1, такие исследования могут помочь выяснить, как организмы отреагируют на повышенный уровень радиации.

Так, именно ионизирующее излучение способно повредить макромолекулы, а также вызвать двухцепочечные разрывы ДНК — тот самый эффект, который произвели учёные на МКС.

Учитывая, что подобные разрывы крайне опасны для клеток и способны вызвать опухолевые заболевания и наследуемые мутации, научному сообществу важно узнать о них и их влиянии в космосе как можно больше.