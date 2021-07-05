Учёные внесли мутацию в геном в космосе

Наука и технологии
Сегодня в 12:07
Учёные внесли мутацию в геном в космосеЭто должно помочь лучше понять влияние космического пространства на организм
В сети появилась информация о свежем эксперименте, который провели учёные на орбите. Находясь на Международной космической станции (МКС), они внесли в геном дрожжей Saccharomyces cerevisiae двухцепочечные разрывы.
Подобные эксперименты, по словам специалистов, необходимы для понимания, как космические условия влияют на процессы репарации ДНК и внесения в ней мутаций. В частности, как пишет N+1, такие исследования могут помочь выяснить, как организмы отреагируют на повышенный уровень радиации.
Так, именно ионизирующее излучение способно повредить макромолекулы, а также вызвать двухцепочечные разрывы ДНК — тот самый эффект, который произвели учёные на МКС.
Учитывая, что подобные разрывы крайне опасны для клеток и способны вызвать опухолевые заболевания и наследуемые мутации, научному сообществу важно узнать о них и их влиянии в космосе как можно больше.