Учёные: вода во Вселенной появилась через 200 млн лет после Большого взрыва

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, использовались компьютерные модели для изучения процесса образования воды. Водород, присутствовавший сразу после Большого взрыва, соединился с кислородом, который образовался позже в результате ядерных реакций в звёздах и взрывов сверхновых.

Как сообщают исследователи, чтобы понять процесс образования воды, они сосредоточились на двух типах сверхновых. При массе звезды в 13 солнечных масс вода в количестве, которое эквивалентно от одной стомиллионной до одной миллионной массы Солнца, образовалась через 30-90 млн лет после Большого взрыва, в то время как при массе звезды в 200 солнечных масс вода образовалась в количестве 0,001 солнечной массы в течение 3 млн лет.

Согласно учёным, исследование позволяет предположить, что вода могла участвовать в создании планет, что может изменить представление о её роли в зарождении жизни.