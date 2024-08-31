Учёные: воды Центральной Атлантики между Африкой и Америкой начали быстро остывать

Воды между Южной Америкой — от побережья Бразилии — и восточной Африкой охладились до более чем 25 градусов, тогда как в марте-апреле температурный пик достигает 30 градусов. В августе температура воды Центральной Атлантики на этом участке обычно держится на отметке 25 градусов, а сейчас на 0,5-1,0 градуса ниже нормы.

Почему это произошло, учёные пока не могут ответить.

По словам Майкла Макфаддена из NOAA, команда исследователей предполагает, что нынешняя температура говорит о возможном формировании такого природного феномена, как «Атлантический Ниньо», схожего с Эль-Ниньо в Тихом океане. В свою очередь, коллега Макфаддена, доктор Франц Тучен считает, что если температура воды в Атлантике останется на низком уровне в течение трёх месяцев, это в будущем может изменить погодные условия. «Уменьшение количества осадков в регионе Сахель, увеличение количества осадков в Гвинейском заливе и сезонные сдвиги сезона дождей на северо-востоке Южной Америки — всё это связано с явлениями Атлантического Ниньо», — написал Тучен в своём блоге.

Подобное явление уже наблюдалось в 2012 и 2013 годах: в 2012 на северо-востоке Бразилии случилась сильная засуха и наводнение в регионе Амазонки, что совпало с необычно холодными водами Атлантики; в 2013 атлантический Ниньо привёл к разрушительному наводнение на больших территориях Бразилии, включая Рио-де-Жанейро.