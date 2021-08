Учёные воссоздали магнитное поле времён древней Земли

В поле интересов учёных попали 129 орудий из кремня и осколков керамики, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Их возраст составляет от 8 до 10 тыс лет. По словам специалистов, в них в «застывшем» виде остаётся информация о магнетизме прошлого.

Находясь в лабораторных условиях, они смогли «извлечь» из крошечных кристаллов ферромагнитные минералы. В итоге исследователи выяснили, что во времена неолита магнитный момент был относительно небольшим, а значит таковым было и магнитное поле нашей планеты.

По словам учёных, сделанное ими открытие важно потому, что оно показывает постепенное уменьшение магнитного момента Земли. А это значит, что в на определённом этапе она может полностью потерять своё защитное поле.