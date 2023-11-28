Учёные воссоздали межзвёздное пространство одного из рукавов нашей галактики

Учёные воссоздали межзвёздное пространство одного из рукавов нашей галактикиОни исследовали трёхмерную структуру возле мест образования массивных звёзд
Российские учёные исследовали межзвёздное пространство в одном из спиральных рукавов Млечного Пути
Учёные изучили, как формируются новые звезды, исследовав межзвёздное пространство. Особый интерес представляют области ионизации, где жёсткое излучение горячих звёзд воздействует на газопылевые облака, порождая туманности. Эти туманности играют ключевую роль в создании новых светил. В исследовании участвовали учёные из Института астрономии РАН, проводящие наблюдения в областях ионизации в спиральном рукаве Персея. Они использовали телескопы для анализа спектральных линий ионизованных атомов, а также данные инфракрасного телескопа «Гершель». Результаты помогут лучше понять структуру межзвёздной среды и влияние массивных звёзд на неё.
Научившись изучать ближайшие к Солнцу зоны образования массивных звёзд, учёные обратили внимание на другие области. Однако, такие исследования сталкиваются с ограничениями, поскольку астрономы не могут проводить эксперименты, ограничиваясь только наблюдениями. В данном случае, учёные разработали способы восстановления трёхмерной структуры межзвёздного вещества, используя данные о газопылевых облаках и ионизованных туманностях. Применяя эти методы, они анализировали три области ионизированного водорода в спиральном рукаве Персея, где активно происходит образование новых светил.
Результаты исследования выявили, что в области S255 структура напоминает сферический слой, указывая на мощный звёздный ветер — поток частиц, вырывающихся из звезды. Этот ветер вносит вклад в формирование ионизованных туманностей, выбрасывая газ из ближайших окрестностей звезды. В то время как в области S257 подобной структуры не выявлено, что может указывать на недостаток массы или особенности формирования звезды. Учёные планируют дальнейшие исследования для создания атласа ярких ионизованных областей, различающихся по формам и типам звёзд, с целью более полного понимания их структуры и воздействия на окружающую среду.