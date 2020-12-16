Учёные воссоздали мозг динозавра

Началось всё с того, что палеонтологи заполучили томографические снимки окаменелостей динозавра, говорится в журнале Zoological Journal of the Linnean Society. Затем они воссоздали точную анатомическую модель мозга и внутреннего уха, используя для этого полости внутри черепа. Благодаря полученной модели, учёные выяснили, что динозавр обладал отлично развитыми флоккулярными долями. Это говорило о том, что он был двуногим, а также о его относительной проворности и способности быстро передвигаться.

Также исследователи заявили, что свежее открытие позволяет им говорить об высоком уровне контроля движения головы и глаз динозавра. Это могло быть нужно рептилии для того, чтобы охотиться на небольших животных.