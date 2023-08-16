Учёные воссоздали песню легендарных Pink Floyd, просканировав мозг подопытных

В недавнем исследовании, опубликованном в PLOS Biology, исследователи смогли воссоздать песню Pink Floyd «Another Brick in the Wall, Part 1», используя только активность мозга. Данный метод называется «воссозданием стимула».

29 участников исследования страдали от фармакорезистентной эпилепсии и имели электроды, хирургически имплантированные для лечения.

Специалисты использовали эти электроды для записи активности в аудиторных областях мозга участников во время прослушивания песни. Записи проводились в Albany Medical Center, штат Нью-Йорк.

С помощью ИИ учёные анализировали и создавали копию слов и звуков, которые участники слышали. Хотя итоговая песня была несколько приглушенной, она была узнаваемой.

Исследователи уверены, что в будущем смогут улучшить качество воссозданной музыки.