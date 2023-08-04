Учёные восстановили геологическую историю Земли за 150 млн лет при помощи всего нескольких капель морской воды

Учёные восстановили геологическую историю Земли за 150 млн лет при помощи всего нескольких капель морской водыЧудеса современной науки
Учёные из Университета Бинхэмптона смогли восстановить геологическую историю Земли за последние 150 млн лет, используя всего несколько капель древней морской воды.
Эти капли были извлечены из кристалликов морской соли, образовавшихся в разное время в осадочных бассейнах США, Европы, Азии и Африки.
Исследователи просверлили отверстия в кристаллах соли с помощью лазера и проанализировали содержание различных микроэлементов в древних каплях с помощью масс-спектрометра.
Особое внимание уделялось концентрации лития, содержание которого за последние 150 млн лет уменьшилось в семь раз, что сопровождалось увеличением концентрации магния и кальция.
Специалисты предположили, что снижение концентрации лития в морской воде связано, главным образом, с замедлением движения тектонических плит.
Это замедление привело к уменьшению поступления лития в океан и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, что в конечном итоге привело к глобальному похолоданию и наступлению современного ледникового периода.