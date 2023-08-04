Учёные восстановили геологическую историю Земли за 150 млн лет при помощи всего нескольких капель морской воды

Эти капли были извлечены из кристалликов морской соли, образовавшихся в разное время в осадочных бассейнах США, Европы, Азии и Африки.

Исследователи просверлили отверстия в кристаллах соли с помощью лазера и проанализировали содержание различных микроэлементов в древних каплях с помощью масс-спектрометра.

Особое внимание уделялось концентрации лития, содержание которого за последние 150 млн лет уменьшилось в семь раз, что сопровождалось увеличением концентрации магния и кальция.

Специалисты предположили, что снижение концентрации лития в морской воде связано, главным образом, с замедлением движения тектонических плит.

Это замедление привело к уменьшению поступления лития в океан и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, что в конечном итоге привело к глобальному похолоданию и наступлению современного ледникового периода.