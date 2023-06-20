Учёные восстановили внешний вид 16-летней девушки из VII века

Учёные восстановили внешний вид 16-летней девушки из VII векаПолучилось достаточно детализированного
Исследователи восстановили облик и образ жизни девушки из древнего захоронения VII века, найденного недалеко от Кембриджа.
Анализ костей показал, что она переехала в Англию из Центральной Европы ещё будучи ребёнком. Археологи использовали данные для реконструкции её лица с помощью компьютерной модели и условно дополнили детали внешности.
Изотопный анализ указал на переезд из региона возле Альп в Англию. При этом причина её смерти остаётся неизвестной. Отмечается лишь, что девушка была найдена в необычном захоронении на резной деревянной кровати.
Считается, что она могла быть частью миссии, отправленной папой Римским для обращения языческих британских королей в христианство.
Данное исследование подтверждает возможности реконструкции лица для воссоздания облика древних личностей.