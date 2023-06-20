Учёные восстановили внешний вид 16-летней девушки из VII века

Анализ костей показал, что она переехала в Англию из Центральной Европы ещё будучи ребёнком. Археологи использовали данные для реконструкции её лица с помощью компьютерной модели и условно дополнили детали внешности.

Изотопный анализ указал на переезд из региона возле Альп в Англию. При этом причина её смерти остаётся неизвестной. Отмечается лишь, что девушка была найдена в необычном захоронении на резной деревянной кровати.