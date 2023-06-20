Наука и технологии
20:14, 20 июня 2023
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Учёные восстановили внешний вид 16-летней девушки из VII века

Получилось достаточно детализированного

Исследователи восстановили облик и образ жизни девушки из древнего захоронения VII века, найденного недалеко от Кембриджа.

Анализ костей показал, что она переехала в Англию из Центральной Европы ещё будучи ребёнком. Археологи использовали данные для реконструкции её лица с помощью компьютерной модели и условно дополнили детали внешности.

Изотопный анализ указал на переезд из региона возле Альп в Англию. При этом причина её смерти остаётся неизвестной. Отмечается лишь, что девушка была найдена в необычном захоронении на резной деревянной кровати.

Учёные восстановили внешний вид 16-летней девушки из VII века
Хайтек

Считается, что она могла быть частью миссии, отправленной папой Римским для обращения языческих британских королей в христианство.

Данное исследование подтверждает возможности реконструкции лица для воссоздания облика древних личностей.

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